ЕС: Любое нарушение территориальной целостности Армении «неприемлемо»

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ЕС использует все возможности, чтобы донести до Азербайджана четкий сигнал о том, что «любое нарушение территориальной целостности Армении неприемлемо и будет иметь серьезные последствия для наших отношений». Об этом заявил пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано.

«Мы были в тесном контакте с руководством Азербайджана и Армении, не уставая повторять нашу поддержку суверенитету, территориальной целостности обеих стран и решению проблем исключительно мирным путем. Наши каналы связи остаются открытыми. Председатель Европейского Совета Шарль Мишель, Верховный представитель Жозеп Боррель и специальный представитель ЕС Тойво Клаар продолжают свое участие в установлении стабильного и прочного мира между двумя странами», – сказал он.