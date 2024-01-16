Скорсезе считает Ди Каприо гением

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Американский режиссёр Мартин Скорсезе считает, что Леонардо Ди Каприо — гений кинематографа. Об этом постановщик заявил в ходе выступления на National Board of Review, передаёт IndieWire.

Скорсезе уточнил, что за 23 года Ди Каприо снимался у него в шести фильмах, и отметил, что актёру не обязательно даже говорить в кадре.

По словам кинематографиста, решимость Леонардо Ди Каприо мотивировала его во время совместной работы, и он был уверен в способностях артиста.

«Убийца цветочной луны» — крайняя совместная работа актёра и режиссёра. Фильм вышел в 2023 году.