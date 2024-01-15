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Звезда «Игры престолов» страдает ментальным расстройством

Звезда "Игры престолов" страдает ментальным расстройством

Британский актёр, звезда сериала «Игра престолов» Кит Харингтон сообщил, что у него недавно диагностировали ментальное расстройство. Об этом пишет The Times.

По словам актёра, в одной из клиник, где он пытался поправить психическое здоровье, у него нашли синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Это заболевание чаще всего выявляют в детском возрасте.

«Я понял, что от этого зависит моя жизнь. К счастью, я оказался в нужном месте в нужное время. Мне удалось начать новую жизнь с того момента», — рассказал Харингтон.

Артист признался, что впервые попал в рехаб в 2019 году, пытаясь избавиться от алкогольной зависимости. Ему не понравилась методика лечения — зависимые люди просто обсуждали свои проблемы, сидя в кругу. В итоге в нужную клинику Харингтон попал только спустя четыре года.

Звезда «Игры престолов» пояснил, что его ментальное состояние ухудшилось после съёмок в знаменитом сериале, когда актёра и его персонажа Джона Сноу стали активно обсуждать в Интернете. Артиста очень расстраивали унизительные комплименты, касающиеся только внешности. По слов Харингтона, некоторые видели в нём только «красавчика из сериала».

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