«Минвал» на одном примере рассказывает, как в Ереване окончательно заврались

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В Ереване – очередной сеанс фейкометства. Выступая на «правительственном часе» в парламенте Армении, министр иностранных дел этой страны Арарат Мирзоян, отвечая на вопрос депутата от фракции «Айастан» («Армения») Кристине Варданян, сколько квадратных километров территории Республики Армения «оккупировано» Азербайджаном, заявил: «Порядка 200 кв. км территории Армении находятся под контролем ВС Азербайджана».

Это заявление главы МИД Армении шокировало даже привычную ко многому армянскую общественность. В самом деле, 200 км² — это равносильно территории города Ереван. А Кристина Варданян приводит на своей странице в Facebook по-настоящему шокирующие данные. В декабре 2022 года она направила запрос аналогичного содержания министру обороны Армении Сурену Папикяну, чье ведомства отрапортовало: Азербайджан, дескать, «оккупирует» 139 км² территории Армении.

Депутат от «кочаряновской» фракции бьётся в истерике: мало того, что в эту цифру не входят в территориальные потери 2020-го года, в частности, дорога Герус-Кафан и утраченные Армений позиции в Западном Зангезуре. К вящему ужасу Кристины Варданян, «это факт, что власть имущие в Армении даже четко не определяют размер территории, оккупированной врагом, но пытаются нас всех убедить, что они делают все, чтобы защитить нас. Можно только представить, какое впечатление производят эти люди на переговорах с международными игроками».

Напомним в который уже раз: граница между Азербайджаном и Арменией не уточнена! И в Ереване прекрасно знают, что «не уточнена» она именно в пользу Армении — именно поэтому первая же попытка реальной делимитации и демаркации на основании карт Генштаба СССР принесла Азербайджану стратегические высоты, дорогу Герус-Кафан, стратегические высоты, большую часть Зодского золотого рудника и даже ветряную электростанцию. Именно поэтому Армения всеми силами «отпихивается» от делимитации и демаркации границ. А если граница не уточнена, говорить о «вторжении» заведомо не корректно. Особенно если в Ереване хорошо знают, в чью пользу она не уточнена.

И на этом фоне не удивляет, что в Ереване путаются в показаниях. А проще говоря, заврались.

МИД называет одни цифры, Минобороны — другие, причем получается, что уже в 2023 году Азербайджан «занял» 60 км² территории Армении, и никто об этом не слышал и не ведал!

Словом, та же картина, что и с цифрами жертв «геноцида армян». Где сначала говорили о «500 тысячах убитых и изгнанных», потом они чудесным образом превратились в «700 тысяч», сегодня цифру «дораздули» до полутора-двух миллионов, притом что такого количества армян в Османской Империи просто не было.

А сегодня таким же «чудесным образом» растут территории Армении, будто бы «оккупированные» Азербайджаном. И в общем-то понятно, почему так происходит. Во-первых, после двух разгромов и двух капитуляций Ереван, похоже, так и не излечился от «земельной жажды» и пытается не мытьем, так катаньем прихватить азербайджанские территории на границе или хотя бы сохранить за собой уже прохваченные. А во-вторых, и, наверное, «в-главных», вопли о несуществующем «вторжении», «оккупации» и т.д. — часть более масштабно мифа. Ереван продолжает пугать всех и вся, будто бы Азербайджан готовит «агрессию против Армении» и собирается открывать силой Зангезурский коридор.

Арарат Мирзоян повторял эти «установки» даже на совместной пресс-конференции с Анналеной Бербок. Армении очень хочется выглядеть жертвой и выклянчивать себе под этим соусом военную помощь. Причем нет сомнений, что таким образом Ереван готовится к новому витку агрессии.

Отдел политики Minval.az