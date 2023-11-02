СГБ задержала соучастника Ходжалинского геноцида Мадата Бабаяна. Опубликовано видео |
Франция поставит в Казахстан системы ПВО |
СМИ: Сектор Газа сегодня смогут покинуть восемь азербайджанцев |
Появились свежие кадры ожесточенных боев на севере Газы |
Россия отказалась доставлять в Армению закупленные в Индии вооружения |
Постпред РФ при ООН: «У Израиля нет права на самооборону как у оккупирующей державы» |
Главнокомандующий ВСУ Залужный: «Глубокого и красивого прорыва не будет» |
3 года назад азербайджанские войска освободили еще 8 сел |
Арутюнян: Мы должны умолять, чтобы получить этот мир (видео) |
Главное Общество

В поселке Бина обнаружены боеприпасы (видео)

В поселке Бина обнаружены боеприпасы (видео)

На территории поселка Бина Хазарского района города Баку обнаружены боеприпасы.

Cоответствующая информация поступила на горячую линию министерства «112». На место происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

Совместно с сотрудниками правоохранительных органов на территории предварительно были приняты соответствующие меры безопасности.

В ходе осмотра были обнаружены и изъяты 1 ручная граната Ф-1, 1 запал УЗРГМ, 3 патрона 5х45 мм, 1 обрез “ТОЗ-63”.

Теги:
Из этой рубрики
Завтра в Баку будет до 23 градусов тепла
Общество

Завтра в Баку будет до 23 градусов тепла

2023/11/02, 13:15
В Грузии задержана женщина, пытавшаяся выдать замуж свою 14-летнюю дочь
Общество

В Грузии задержана женщина, пытавшаяся выдать замуж свою 14-летнюю дочь

2023/11/02, 12:58
СМИ: Сектор Газа сегодня смогут покинуть восемь азербайджанцев
Общество

СМИ: Сектор Газа сегодня смогут покинуть восемь азербайджанцев

2023/11/02, 12:39
Наши люди в булочную на такси ездят
Общество

Наши люди в булочную на такси ездят

2023/11/02, 12:27
МИД не располагает информацией об азербайджанцах в секторе Газа
Общество

МИД не располагает информацией об азербайджанцах в секторе Газа

2023/11/02, 11:46
Министр экологии: За последние 10 лет уровень воды в Каспийском море понизился на 114 см
Общество

Министр экологии: За последние 10 лет уровень воды в Каспийском море понизился на 114 см

2023/11/02, 11:15
В поселке Бина обнаружены боеприпасы (видео)
Общество

В поселке Бина обнаружены боеприпасы (видео)

2023/11/02, 11:05
В Азербайджане принят госстандарт на халяльные лекарства
Общество

В Азербайджане принят госстандарт на халяльные лекарства

2023/11/02, 10:59
В Азербайджане по факту гибели 2 нефтяников должностное лицо привлечено к ответственности
Общество

В Азербайджане по факту гибели 2 нефтяников должностное лицо привлечено к ответственности

2023/11/02, 10:21