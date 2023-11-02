В поселке Бина обнаружены боеприпасы (видео)

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На территории поселка Бина Хазарского района города Баку обнаружены боеприпасы.

Cоответствующая информация поступила на горячую линию министерства «112». На место происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

Совместно с сотрудниками правоохранительных органов на территории предварительно были приняты соответствующие меры безопасности.

В ходе осмотра были обнаружены и изъяты 1 ручная граната Ф-1, 1 запал УЗРГМ, 3 патрона 5х45 мм, 1 обрез “ТОЗ-63”.