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Макрон попросил вернуть французский язык в школы Казахстана

Макрон попросил вернуть французский язык в школы Казахстана

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил желание, чтобы преподавание французского языка вернулось в казахстанские школы.

«Конечно, хотелось бы, чтобы больше было и культурных человеческих связей. Мы очень хотели бы развивать и эту грань наших отношений. Хочется, конечно, пойти намного дальше, чем нынешнее положение дел. Нам, например, очень важно, чтобы преподавание французского языка вернулось в казахстанские школы. Очень рад и выражаю большие надежды на межправительственное соглашение, которое было подписано нашими образовательными организациями», – сказал он.

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