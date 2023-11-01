Макрон попросил вернуть французский язык в школы Казахстана

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Президент Франции Эммануэль Макрон выразил желание, чтобы преподавание французского языка вернулось в казахстанские школы.

«Конечно, хотелось бы, чтобы больше было и культурных человеческих связей. Мы очень хотели бы развивать и эту грань наших отношений. Хочется, конечно, пойти намного дальше, чем нынешнее положение дел. Нам, например, очень важно, чтобы преподавание французского языка вернулось в казахстанские школы. Очень рад и выражаю большие надежды на межправительственное соглашение, которое было подписано нашими образовательными организациями», – сказал он.