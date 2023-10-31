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Евросоюз выделил Еревану дополнительно €1,7 млн

Евросоюз выделил Еревану дополнительно €1,7 млн

Евросоюз выделил дополнительно €1,7 млн помощи армянскому населению, добровольно покинувшему Карабах . Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии (ЕК).

«Еврокомиссия увеличивает свое гуманитарное финансирование в Армении почти на €1,7 млн в ответ на массовый приток людей из Карабаха. Новое финансирование будет направлено на дальнейшее усиление существующей гуманитарной помощи ЕС перемещенным лицам путем предоставления денежной помощи, жилья, продовольственной безопасности и помощи в средствах к существованию, защиты и здравоохранения», – говорится в заявлении ЕК.

В нем подчеркивается, что «это финансирование идет в дополнение к €10,45 млн, уже выделенным Еврокомиссией в ответ на кризис, в результате чего общий объем гуманитарной помощи составит более €12 млн в 2023 году».

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