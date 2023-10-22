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В Германии вышла в свет книга Мир Джалала Пашаева

В Германии вышла в свет книга Мир Джалала Пашаева

Известное издательство Германии Эргон-Номос в числе избранных изданий в области востоковедения (Bibliotheca Academica) напечатало книгу «Мастерство Физули» выдающегося писателя и литературоведа Мир Джалала Пашаева.

Книга переведена на немецкий язык доцентом Гисенского Университета, ученым-востоковедом Михаэлем Рейнхардом Гессом, уточняет «Тренд». Гесс, защитивший в Свободном университете Берлина докторскую диссертацию на тему творчества великого поэта Имадеддина Насими, известен азербайджанским и европейским читателям также, как и автор книги «Наследие Шуши».

Книга Мир Джалала «Мастерство Физули» включена в национальную библиографию Германии.

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