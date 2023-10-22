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Главное Культура

В Париже прошел концерт по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева (фото)

В Париже прошел концерт по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева (фото)

В столице Франции Париже состоялся джазовый концерт, посвященный 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева.

В мероприятии, организованном Ассоциацией азербайджано-французского диалога и при поддержке Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой, приняли участие посол нашей страны во Франции Лейла Абдуллаева, бывший посол Франции в Азербайджане Жан-Пьер Гюнют, представители СМИ и другие лица, сообщает «Репорт».

Вице-президент Ассоциацией азербайджано-французского диалога Лоран Польтье Мениль подчеркнул, что заслуги общенационального лидера перед Родиной и народом, посвятившим свою жизнь созданию и развитию могущественного Азербайджана, не имеют себе равных.

На концерте наш соотечественник, пианист Эльчин Ширинов исполнил азербайджанскую джазовую музыку. Ему аккомпанировали Йони Зельник на контрабасе и Карл Яннуска на ударных.

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