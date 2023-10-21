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Азербайджан представит свою культуру в Узбекистане

Азербайджан представит свою культуру в Узбекистане

В Ташкентской и Хорезмской областях Узбекистана 23-26 октября при организации Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане пройдет Неделя азербайджанской культуры и поэзии, сообщает «Азертадж».

В рамках Недели азербайджанской культуры и поэзии 23 октября в Союзе писателей Узбекистана состоится встреча с народным поэтом Азербайджана Вахидом Азизом. В тот же день в Ташкентском государственном университете узбекского языка и литературы имени Алишера Навои пройдет конференция на тему «Азербайджано-узбекские литературные связи современной эпохи».

В Государственном институте искусства и культуры Узбекистана 24 октября будет организовано литературно-художественное мероприятие, посвященное азербайджанской поэзии и музыке. В рамках мероприятия состоятся творческая встреча с народным поэтом Азербайджана Вахидом Азизом и концертная программа, где выступят лауреаты международных конкурсов, исполнители мугама Миралам Мираламов и Камила Набиева, мастер игры на сазе Ильхам Абдуллаев и танцевальный ансамбль «Азербайджанские гызлары» при Культурном центре.

В Ургенчском государственном университете Хорезмской области Узбекистана с участием представителей азербайджанской поэзии и мастеров искусства 25 октября пройдет литературно-художественное и музыкальное мероприятие.

При организации Азербайджанского культурного центра в рамках Недели азербайджанской культуры и поэзии в Ургенчском государственном университете состоится открытие Центра дружбы Азербайджан-Узбекистан имени Юсифа Везира Чеменземинли.

Кроме того, в Ургенчском государственном университете по случаю «Года Гейдара Алиева» будут представлены книга и фотовыставка, посвященные гениальной личности, а также проведены презентации книги «Гейдар Алиев – 100 цитат» (на азербайджанском, узбекском и турецком языках) и энциклопедического издания «Шуша – культурная столица тюркского мира» (на азербайджанском, турецком, узбекском, русском, английском языках), изданных в рамках проекта Азербайджанского культурного центра.

В Центральном концертном зале Хорезмской области Узбекистана состоится гала-концерт с участием азербайджанских артистов.

В рамках мероприятия богатая книжная коллекция, состоящая из изданий Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане, будет передана библиотекам городов Ургенч и Хива Хорезмской области Узбекистана.

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