В Голливуде открыли звезду в честь Гвен Стефани (фото, видео)

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Американская певица Гвен Стефани залучила вожделенную звезду на голливудской Аллее славы. Об этом сообщает Daily Mail.

Вместе с 54-летней экс-солисткой группы No Doubt на открытие пришли ее друзья и родственники – в том числе ее муж, 47-летний Блэйк Шелтон.

«По-моему, Гвен – идеально подходит для того, чтобы получить звезду на Аллее славы. Идеальна она от музыки, телевидения и кино до моды и красоты. Она неустанно поднималась на вершину благодаря своему уникальному стилю, который сделал мир влюбленным в нее – хотя и не так сильно, как я влюблен. Но есть еще нечто такое, что никто никогда не смог бы объяснить. Это то, что воплотилось вместе с ней, то, что заставит на минуточку остановиться и задуматься: «Постой-ка. Да кто же это? Как же ее зовут? Что она творит? Почему я уже так ее люблю? Блин, надо же такое…» Это то, что дано от Бога, и нет сомнения в том, что Бог дал Гвен это вдвойне. Ты заслуживаешь этого. Я люблю тебя», – сказал избранник певицы.

Для торжественного мероприятия Гвен Стефани выбрала мини-платье от бренда Christian Cowan, которое было выполнено в серебристом цвете, расшито пайетками и звездами. Образ певица дополнила черными сетчатыми колготками и сапогами Le Silla Andy.

Отмечается, что табличка известной исполнительницы была установлена рядом с магазином Amoeba Music, самым любимым музыкальным заведением, и стала 2764-й звездой, добавленной на Аллее славы.

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