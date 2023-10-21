3 года назад армия Азербайджана освободила населенные пункты в трех районах |
Гаджиев: Жертвами армянских мин становятся и дикие животные (видео) |
Стало известно, почему США и Запад разгоняли «страшилку» о планах Баку «напасть» на Армению |
Азербайджан и Россия выставили 5 совместных постов в Карабахе |
Эрдоган выступил за прекращение огня в Газе |
Баку и Москва обсудили развитие связей |
КПП «Рафах» открыт |
В Шушу переселятся 25 тысяч человек |
Азербайджан закрыл свой рынок для иранского картофеля |
Главное Культура

В Голливуде открыли звезду в честь Гвен Стефани (фото, видео)

В Голливуде открыли звезду в честь Гвен Стефани (фото, видео)

Американская певица Гвен Стефани залучила вожделенную звезду на голливудской Аллее славы. Об этом сообщает Daily Mail.

Вместе с 54-летней экс-солисткой группы No Doubt на открытие пришли ее друзья и родственники – в том числе ее муж, 47-летний Блэйк Шелтон.

«По-моему, Гвен – идеально подходит для того, чтобы получить звезду на Аллее славы. Идеальна она от музыки, телевидения и кино до моды и красоты. Она неустанно поднималась на вершину благодаря своему уникальному стилю, который сделал мир влюбленным в нее – хотя и не так сильно, как я влюблен. Но есть еще нечто такое, что никто никогда не смог бы объяснить. Это то, что воплотилось вместе с ней, то, что заставит на минуточку остановиться и задуматься: «Постой-ка. Да кто же это? Как же ее зовут? Что она творит? Почему я уже так ее люблю? Блин, надо же такое…» Это то, что дано от Бога, и нет сомнения в том, что Бог дал Гвен это вдвойне. Ты заслуживаешь этого. Я люблю тебя», – сказал избранник певицы.

Для торжественного мероприятия Гвен Стефани выбрала мини-платье от бренда Christian Cowan, которое было выполнено в серебристом цвете, расшито пайетками и звездами. Образ певица дополнила черными сетчатыми колготками и сапогами Le Silla Andy.

Отмечается, что табличка известной исполнительницы была установлена рядом с магазином Amoeba Music, самым любимым музыкальным заведением, и стала 2764-й звездой, добавленной на Аллее славы.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Hollywood Walk Of Fame (@hwdwalkoffame)

В качестве бонуса:

Теги:
Из этой рубрики
В Голливуде открыли звезду в честь Гвен Стефани (фото, видео)
Культура

В Голливуде открыли звезду в честь Гвен Стефани (фото, видео)

2023/10/21, 01:00
Азербайджан представит свою культуру в Узбекистане
Культура

Азербайджан представит свою культуру в Узбекистане

2023/10/21, 00:09
В Венгрии открыли бюст Низами (видео)
Культура

В Венгрии открыли бюст Низами (видео)

2023/10/20, 19:17
Алиев обратился к участникам торжественного мероприятия, посвященного 30-летию ТЮРКСОЙ
Культура

Алиев обратился к участникам торжественного мероприятия, посвященного 30-летию ТЮРКСОЙ

2023/10/16, 00:28
Мадонна поддержала Украину (видео)
Культура

Мадонна поддержала Украину (видео)

2023/10/15, 21:05
Лундгрен продолжает бороться с раком
Культура

Лундгрен продолжает бороться с раком

2023/10/14, 01:00
Шуша принимает Культурный форум тюркского мира (фото)
Культура

Шуша принимает Культурный форум тюркского мира (фото)

2023/10/13, 18:12
Бибер поддержал Израиль
Культура

Бибер поддержал Израиль

2023/10/12, 18:46
Актриса Галь Гадот может пополнить ряды армии Израиля
Культура

Актриса Галь Гадот может пополнить ряды армии Израиля

2023/10/11, 01:00