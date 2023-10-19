Оливье мутит воду

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Деградация может выглядеть по-разному. В том числе и в дипломатии. Наглядный пример опять демонстрирует Франция. В Париже своими дипломатическими традициями и той ролью, которую в становлении мировой дипломатии сыграла Франция, гордятся не без оснований. А в реальной дипломатии… Посол Франции в Армении мсье Оливье Декотиньи вместе с миссией ЕС посетил Истису, переименованный в Армении в «Джермук», и… «констатировал» оккупацию Азербайджаном территории Армении.

«В Джермуке вместе с миссией Евросоюза в Армении я констатировал оккупацию Азербайджаном целых участков территории Армении», — с упоением цитируют посла Франции СМИ Армении. И кукарекают в поддержку: ах, по их подсчетам, в сентябре 2020 года ВС Азербайджана взяли под непосредственный контроль более 70 кв. км территории в этом районе.

Оставим в стороне, насколько хорошо господин посол владеет навыками топографической съемки и в состоянии ли он, просто глядя в бинокль, определить, где проходит граница, а где стоят посты. Тем более что, в отличие от продолжавшийся до осени 2020 года реальной оккупации Арменией азербайджанских земель, здесь речь не идёт о городах и сёлах – в лучшем случае вопрос о принадлежности высот. Важно другое. Граница между Азербайджаном и Арменией не делимитирована и не демаркирована.

Это значит, что ещё не решено, где заканчивается Армения и начинается Азербайджан. О необходимости делимитации и демаркации границ говорилось на встрече в Праге участием президента Франции Эммануэля Макрона. А если границы не уточнены, то говорить о «вторжении», «оккупации» и т.д. вообще некорректно.

Более того, и в советские годы, когда границы республик не обозначались на местности, и во время оккупации приграничных с Арменией азербайджанских районов, границу на многих участках «подвинули» в сторону Армении. Достаточно вспомнить первый опыт делимитации и демаркации под модерацией России, когда Азербайджану в приграничье пришлось передавать высоты, ветровые электростанции, сельскохозяйственные земли, и ещё выяснилось, что участок стратегической трассы Мегри – Ереван проходит по азербайджанской территории.

И что же – посол Франции не в курсе, о чем шли переговоры в Праге участием президента той страны, которую он представляет, и премьера той страны, где он аккредитован? Отправляясь на условную границу, он не знал, что она условная? Мсье Оливье Декатиньи забыл изучить предысторию вопроса, прежде чем что-то ляпать в соцсетях? Или «изучил» её исключительно с армянской стороны? А может, просто забыл, что представляет Францию в Армении, а не Армению на границе с Азербайджаном?

Впрочем, куда вероятнее, что господин Оливье Декатиньи в отдельно взятом случае продолжает политику Франции. Точнее, стремится укрепить позиции Парижа в Армении за счет Азербайджана, в том числе и в таком вопросе, как делимитация границы. Вот и попытался «подать» аудитории нечто, напоминающее старые ресторанные трюки, когда не самые доброкачественные ингредиенты нарезают, смешивают, сдабривают каким-нибудь «французским соусом» и подают незадачливому посетителю как салат.

Не берёмся гадать, «проглотят» ли это дурно пахнущее блюдо, которое не спасает никакой «французский дипломатический соус», в лучших домах Брюсселя. Но на что рассчитывают в Париже? Что Азербайджан после дешёвого балагана на условной границе возьмет и преподнесет Армении на блюдечке часть своей территории?

«Территориальных подарков» больше не будет. А если такая «дипломатическая кулинария» разожжёт аппетит Еревана и толкнет Армению на очередные провокации на той самой условной границе, то, во-первых, ответственность за это будет нести не только Ереван, но и Париж. А во вторых, в дело вступят и карты, и международное право, и расклад сил. И самое главное, политическая ответственность существует и за такого рода заявления. Так что «глотать» нечто малоприятное придётся не только Еревану, но и Парижу.

Нурани, обозреватель