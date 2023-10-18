На Уолл-Стрит подняли азербайджанский триколор (фото)

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По случаю 18 октября – Дня восстановления независимости трехцветный флаг Азербайджана в очередной раз вывешен на гигантском флагштоке в парке «Боулинг Грин» на Уолл-Стрит, который считается символом и финансовым центром Нью-Йорка, сообщает «Репорт».

В церемонии поднятия флага приняли участие наши соотечественники, проживающие в Нью-Йорке, представители мэрии Нью-Йорка, действующие в США азербайджанские дипломаты и представители местной общественности.

Флаг Азербайджана будет развеваться в течение 10 дней, после чего 27 октября азербайджанский флаг на площади будет заменен турецким в связи со 100-летием Турецкой Республики.