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Немцам разрешили справлять нужду в Балтийское море

Немцам разрешили справлять нужду в Балтийское море

Окружной суд немецкого города Любек разрешил гражданам справлять нужду в Балтийское море по ночам. Молодой человек решил обжаловать штраф местной полиции за нарушение общественного порядка, пишет Süddeutsche Zeitung.

Инцидент произошел в июле 2022 года на пляже Травемюнде на Балтийском побережье. Молодой человек отдыхал с компанией и решил помочиться у кромки воды, спиной к берегу. За мелкое хулиганство патрульные выписали ему штраф в 60 евро. Однако, по мнению суда, общественный порядок гражданин не нарушил, так как все произошло ночью. Водам Балтики немец ущерба также не нанес. «Человек имеет не меньше прав, чем олень в лесу, заяц в поле или тюлень в Балтийском море», — постановил судья.

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