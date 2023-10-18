Пашинян так и не понял главного

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Выступление Никола Пашиняна в Европарламенте скорее напоминало «шоу речевого жанра». Слишком много громких слов, театральных эффектов и слишком мало соответствия региональным реалиям и просто здравому смыслу.

Никол Воваевич старательно ставил всё с ног на голову, жаловался на Россию, которая бросила многострадальную Армению на произвол судьбы, обвинял в бездействии ОДКБ и громко пищал что-то вроде «демократическая Армения в опасности!». Ну и попутно, разумеется, обвинял Азербайджан во всех смертных грехах, от «этнических чисток» в Карабахе и до «вторжения на суверенную территорию Армении». Аплодисменты по крайней мере определённой части евродепутатов «шашлычный премьер», без сомнения, сорвал. Но… Но на самом деле то, что произошло в Европарламенте, ставит под серьезный удар процесс поствоенного урегулирования как таковой.

В самом деле, для успешного диалога нужен адекватный и ответственный собеседник, который понимает, о чем речь, и отдает себе отчёт, что договорённости и обязательства надо выполнять. А Пашинян… озвучивает с трибуны Европарламента неоднократно опровергнутые фейки. Можно объяснять, что «этнические чистки» в Карабахе проводила Армения в конце восьмидесятых – начале девяностых, что побывавшие в Карабахе миссии ООН не зафиксировали насилия в отношении местного армянского населения, что уезжали местные армяне добровольно, и что добровольный выезд, даже массовый, этнической чисткой считаться никак не может. Можно напоминать, что в ситуации, когда границы не делимитированы и и не демаркированы, говорить о «вторжении на суверенную территорию Армении» глупо и безответственно, особенно если, согласно тем самым старым советским картам, никакого вторжения не было вообще. Важно другое.

Вряд ли у Пашиняна «поскользнулся язык» или случился «синдром детсадовской табуретки» от внимания евродепутатов. Свою речь Никол Воваевич прочитал, не отрываясь от бумажки. Это позволило избежать многократного повторения союза and, но зато не оставило сомнений: всю эту ложь премьер-министр Армении озвучивал совершенно сознательно. Более того, нет сомнений, что над этим текстом поработала и команда. А тогда уже и обвинения в адрес Азербайджана вообще, и тем более попытки Пашиняна реанимировать тему мифического «вторжения на суверенную территорию Армении» не позволяют исключать, что, потеряв свою военную группировку вместе с хунтой в Карабахе, Ереван попытается раздуть новый конфликт – уже на условной границе, и вновь предлагать себя на роль инструмента конфликтного манипулирования.

Да, Пашинян как бы говорит о готовности «подписать мирный договор», «открыть коммуникации» и т.д. За пять лет нахождения на посту премьера он хорошо научился озвучивать именно то, что гарантирует аплодисменты, фотовспышки и заголовки в стиле «Пашинян заявил, что он готов к миру». Но эти как бы конструктивные заявления не подтверждаются реальными делами. Дороги остается закрытыми, процесс делимитации и демаркации границ по сути дела сорван армянской стороной при помощи вооруженных провокаций. И самое главное, Армения регулярно обнуляет все достигнутые договорённости.

А теперь «шоу речевого жанра» на трибуне Европарламента в исполнении Пашиняна ещё раз продемонстрировало и недоговороспособность Армении как страны, и, простите за точность формулировок, неадекватность самого Пашиняна как политика. Который хоть и находится уже пять лет на посту премьера, но ещё так и не понял, что фейки не становится правдой, даже если их озвучить в Европарламенте, а договорённости и обязательства надо выполнять.

И вот как, интересно, вообще вести переговоры с таким персонажем? Как можно быть уверенными, что достигнутые договорённости будут выполнены? Словом, у устроенного « шашлычный премьером» дешёвого балагана последствия куда масштабнее, чем просто очередной личный позор Пашиняна и тех недалёких депутатов, которые восхищались его выступлением.

Нурани, обозреватель