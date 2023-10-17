Армения снова предъявила территориальные претензии на Карабах

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«Юридические новости» из Армении могут взорвать процесс поствоенного урегулирования в Карабахе. Как передает, в частности, радио «Азатутюн», по заявлению Самвела Бабаяна правоохранительные органы Армении возбудили уголовное дело по двум статьям: военная должностная халатность (статья 550 УК) – неисполнение или ненадлежащее исполнение командиром или должностным лицом своих служебных обязанностей во время военного положения, войны или в условиях боя, а также передача командиром (начальником) или оставление средств ведения боя противнику (статья 545 УК) без необходимости, продиктованной обстоятельствами боя, сдача или оставление противнику боевой техники или иного средства ведения боя. Обвиняемых как бы нет. Но само дело уже есть.

Теоретически судебные страсти в Армении нас никак не касаются. Но не в этом случае. Карабах, если кто забыл, территория Азербайджана. Этот непреложный факт Никол Пашинян как бы признал ещё во время переговоров в Праге.

Как по какому праву расследование ведёт Генпрокуратура Армении? Ладно, если бы речь шла о стычках на условной границе. Но здесь? Что такое территория, суверенитет и юрисдикции, студентам-правоведам объясняют ещё на первом курсе.

Могут быть, конечно, исключения. Одно из них – это нахождение военнослужащих одной страны на территории другой. Тем более что расследует Генпрокуратура Армении не взрыв на бензозаправке в Ханкенди, а «военную должностную халатность», «оставление средств ведения боя противнику» и т.д. По похожим статьям в Армении уже судили офицеров – за бегство с позиций во время 44-дневной войны. Но теперь это уголовное дело показывает: НА ТЕРРИТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНА, В КАРАБАХЕ, НАХОДИЛИСЬ ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ. При этом Никол Пашинян ещё в ночь на 10 ноября 2020 года обязался войска Армении из Карабаха вывести.

И если теперь Генпрокуратура Армении расследует уголовное дело с такими формулировками – это уже предъявление территориальных претензий на Карабах по новому кругу. После переговоров в Праге, Гранаде и т.д.

Наконец, ещё одно обстоятельство. Как отметил в своем обращении к народу вечером 20 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев, «Я довел наши условия до государственного секретаря Соединенных Штатов Америки, который позвонил мне вчера (19 сентября — Ред.). Меня спросили, что нужно, чтобы остановить антитеррористические мероприятия? Я сказал, что незаконно окопавшиеся на нашей территории формирования армянской армии должны сложить оружие, разоружиться, быть полностью выведены с нашей территории, и в то же время они должны сдать все вооружение и технику. Только в этом случае Азербайджан может остановить антитеррористические мероприятия. В противном случае мы пойдем до конца, и враг знает нашу силу и решимость. Сегодня утром нам уже сообщили, что наши условия приняты». То есть, в переводе, разоружения армянских НВФ и капитуляция незаконной хунты были достигнуты в ходе «заочных переговоров» с участием США.

В Армении же пока ещё не названных обвиняемых собираются судить… За выполнение договорённостей, достигнутых при иностранном участии?! в Ереване наметили революцию в мировой дипломатии и юриспруденции одновременно? Или просто слетели с катушек?

В любом случае нынешние судебно-прокурорские страсти как минимум заставляют задать вопрос: а имеет ли вообще смысл ввести переговоры с Арменией? Понимают ли там, что такое дипломатия и взятые на себя обязательства?

И ещё один вопрос. Следят ли за этой судебно-следственной хроникой аккредитованные в Армении иностранные дипмиссии? Особенно США — ведь результаты их посредничества стали материалом для уголовного дела? Там по-прежнему считают Пашиняна адекватным собеседником? И полагают, что с ним можно о чем-то договориться?

А если серьёзно, то на подобном фоне гарантом от «армянских сюрпризов» может быть только сильная армия. И она у Азербайджана есть.

А.Шакур