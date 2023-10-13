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Адвоката Навального арестовали

Адвоката Навального арестовали

Басманный районный суд Москвы арестовал по делу «об участии в экстремистском сообществе» (часть 2 статьи 282.1 УК РФ) адвоката Игоря Сергунина, который ранее защищал политика Алексея Навального. Об этом сообщает «Медиазона» из здания суда.

Заседание по избранию меры пресечения Сергунину проходило в закрытом режиме по просьбе следствия.

Ожидается, что вскоре меру пресечения изберут двум другим действующим и бывшим адвокатам Навального — Вадиму Кобзеву и Алексею Липцеру. Их, по данным «Би-би-си», тоже доставили в Басманный суд Москвы.

Утром 13 октября к адвокатам Навального пришли с обысками, после чего Кобзева, Липцера и Сергунина задержали в качестве подозреваемых. Обыски также прошли в московской коллегии адвокатов «Далет», в которой помимо Липцера и Сергунина состоит еще один адвокат оппозиционера Ольга Михайлова.

Навальный заявил, что обыски у его адвокатов показывают, в каком состоянии находится законность в России: «Как в советские времена, преследуют не только политических активистов и превращают их в политических заключенных, но и их адвокатов».

Сторонники политика связали дело против адвокатов с предстоящим переводом Навального в колонию особого режима и попыткой полностью изолировать его от мира.

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Адвоката Навального арестовали
Странности

Адвоката Навального арестовали

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