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Лундгрен продолжает бороться с раком

Лундгрен продолжает бороться с раком

Известный голливудский актер Дольф Лундгрен рассказал, что верит в будущее, несмотря на непрекращающуюся борьбу с раком. Об этом сообщает Marca.

Известно, что сначала у 65-летнего мужчины в 2015 году диагностировали рак почки, однако в 2021 году в его печени была обнаружена опухоль, и врачи сказали ему, что это неизлечимо, но знаменитость решил не позволять этому повлиять на его образ жизни.

«Я живу нормальной жизнью. Я все еще принимаю пероральные лекарства, но это на меня особо не влияет. Я имею в виду, что побочных эффектов нет. Каждый день для меня – это благословение, и мне это очень нравится, и я чувствую себя очень хорошо на этот счет», – сказал он.

Дольф Лундгрен рассказал, что его врач, обнаружив у него опухоль в печени, сказал ему: «Вам наверняка следует сделать перерыв и проводить больше времени с семьей, и всякое такое прочее».

«Поэтому я как будто невзначай спросил его: «Как ты думаешь, как долго мне осталось?» – Он ответил: «Думаю, года два-три, но по его голосу я понял, что, вероятно, и того меньше», – поделился актер.

Актер добавил, что эта новость сильно ошеломила его, и он принял решение проконсультироваться у другого врача. Он смог вылечить рак почки, воздействуя на мутацию, которая часто встречается при раке легких.

«Если бы я пошел на другое лечение, у меня бы осталось в запасе не больше, чем три-четыре месяца. Я не мог поверить, что разница будет настолько разительной, что за три месяца ситуация изменится в сторону уменьшения на 20-30%», – признался Лундгрен.

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