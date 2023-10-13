Пропагандистка Собчак угодила в скандал из-за Израиля

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Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак угодила в скандал, решив пошутить после нападения боевиков ХАМАС на Израиль.

После трагедии, которая унесла жизни более 1300 человек (число раненых оценивают в 3300), российская журналистка на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала картинку с Тайванем и Южной Кореей, намекая что следующая вспышка насилия и боевых действий может произойти именно там.

Таким образом, Собчак решила посмеяться над уехавшими от войны из РФ в Израиль. Картинку она сопроводила тремя смеющимися смайлами.

Российский оппозиционный журналист Илья Шепелин на своей странице в социальной сети Twitter пишет, что ранее Собчак сама получила израильский паспорт для комфортного перемещения по Европе. Но даже это не помешало ей шутить на фоне трагедии в Израиле.

«Собчак (кстати, получившая израильский паспорт для комфортного перемещения по Европе) ржет над уехавшими от войны из России. Честное слово, даже не поверил чужому скрину – не может же она быть настолько дурой. Зашел в «Инстаграм» и был посрамлен. Не может, а является», – написал он.

Пользователи также напомнили, как Собчак именно по израильскому паспорту сама бежала из России через белорусско-литовскую границу осенью 2022 года.