Трамп назвал министра обороны Израиля «идиотом»

117 Просмотров

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не был достаточно подготовлен к атаке палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

«Он не был готов, и Израиль не был готов. Если бы президентом США был Трамп, им бы вообще не пришлось готовиться», – заявил экс-президент.

Политик также назвал министра обороны Израиля Йоава Галанта «идиотом», сообщает Times of Israel.

«Я слышал высокопоставленных сотрудников безопасности из администрации Байдена, выражающих надежду, что «Хезболла» не ударит с севера. – В «Хезболле» не дураки, а у Израиля есть министр обороны, выразивший надежду, что «Хезболла» не ударит с севера. Что за идиот может говорить такое», – сказал Трамп, выступая на предвыборном мероприятии в Палм-Бич (Флорида).