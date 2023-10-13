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Трамп назвал министра обороны Израиля «идиотом»

Трамп назвал министра обороны Израиля «идиотом»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не был достаточно подготовлен к атаке палестинского движения ХАМАС. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

«Он не был готов, и Израиль не был готов. Если бы президентом США был Трамп, им бы вообще не пришлось готовиться», – заявил экс-президент.

Политик также назвал министра обороны Израиля Йоава Галанта «идиотом», сообщает Times of Israel.

«Я слышал высокопоставленных сотрудников безопасности из администрации Байдена, выражающих надежду, что «Хезболла» не ударит с севера. – В «Хезболле» не дураки, а у Израиля есть министр обороны, выразивший надежду, что «Хезболла» не ударит с севера. Что за идиот может говорить такое», – сказал Трамп, выступая на предвыборном мероприятии в Палм-Бич (Флорида).

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