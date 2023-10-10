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Чернышевский: Из мусульманских стран лишь Азербайджан решительно осудил этот теракт

Чернышевский: Из мусульманских стран лишь Азербайджан решительно осудил этот теракт

Как сообщает Tg-канал Minval – LIVE, бывший депутат Саратовской областной думы от «Единой России», политический аналитик, историк Дмитрий Чернышевский на своем канале в Youtube высказался о реакции мусульманского мира на чудовищное нападение боевиков ХАМАС на Израиль.

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«Сейчас трудно даже мусульманским странам высказываться иначе, кроме как призывать к прекращению огня. Вот так они в основном почти все выступили. Только Азербайджан заявил о том, что он решительно осуждает террористический акт. Остальной мусульманский мир по обыкновению изворачивался как уж на сковородке, только чтобы не сказать, что он категорически против этого теракта ХАМАС. То есть косвенно ХАМАС заставил миллионы мусульман стать соучастниками своего чудовищного кровавого преступления, которое они совершали с именем Аллаха на устах», – заявил эксперт.

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