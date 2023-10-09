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«Детали»: Лишь Азербайджан откровенно осудил террористов

«Детали»: Лишь Азербайджан откровенно осудил террористов

Объединенные арабские Эмираты стали первой ближневосточной страной, безоговорочно осудившей террористов. Соответствующее заявление опубликовало министерство иностранных дел ОАЭ.

В документе говорится, «что нападения ХАМАС на израильские города и поселки вблизи сектора Газа, включая обстрел населенных пунктов тысячами ракет, представляют собой серьезную и тяжелую эскалацию».  И что «министерство потрясено сообщениями о том, что израильские мирные жители были похищены в качестве заложников из своих домов».

Эмиратские дипломаты призвали к деэскалации. Они отметили важность переговоров, которые должны привести к окончательному урегулированию арабо-израильского конфликта в рамках построения двух государств: палестинского и израильского, ведь оба народа «заслуживают жить в мире и достоинстве».

Первая реакция ОАЭ на атаку ХАМАСа была более нейтральной. Тогда Эмираты призвали обе стороны к сдержанности. Похожую риторику можно было услышать и от многих других исламских государств.

Из всех них до недавнего момента лишь Азербайджан откровенно осудил террористов. Но дополнительная информации о том, что боевики делали с безоружными людьми, видимо, заставляет лидеров ближневосточных стран менять свое мнение.

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