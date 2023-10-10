EMIN проведет сольный концерт в Баку

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Народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN) возвращается на сцену дворца Гейдара Алиева с традиционным зимним концертом.

8 декабря певец выступит с большим сольным концертом, представив абсолютно новую программу, сообщили Minval.az в пресс-службе артиста.

Концерты EMINa – это всегда синтез романтики и драйва. Его музыка вдохновляет мечтать, чувствовать и проживать невероятные эмоции, а тексты осмысленны пронзительной и искренней лирикой. Предстоящий концерт не станет исключением. Репетиции с бэндом в самом разгаре, новые песни, любимые хиты, и, конечно же, обращение к кумиру – ни один концерт EMINa не обходится без исполнения композиции «Синяя вечность» в дань памяти великого Муслима Магомаева.

В новую программу вошли песни из будущего англоязычного альбома, а также русскоязычные хиты в новых аранжировках: «МММ», «Ангел Бес», «Отпусти и Лети», «Забыть тебя» и другие.

Билеты уже в продаже и доступны на сайте, в приложении, а также в кассах @iticket.az