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Фильм-концерт про мировое турне Тейлор Свифт стал самым прибыльным в истории

Фильм-концерт про мировое турне Тейлор Свифт стал самым прибыльным в истории

Предварительные заказы билетов на фильм-концерт про мировое турне американской певицы Тейлор Свифт «Eras Tour», который выйдет в кинотеатрах через неделю, превысили $100 млн в первый день продаж, говорится в сообщении дистрибьютора фильма AMC.

Таким образом, «Eras Tour» уже стал самым прибыльным фильмом-концертом в истории, превзойдя сборы «Never Say Never» Джастина Бибера, составившие $99 млн в 2011 году.

При этом аналитики полагают, что в дебютный уикэнд в Северной Америке сборы могут составить еще $100 млн. В этом году такие сборы показали лишь пять фильмов, включая «Барби» и «Человек-паук: Паутина вселенных».

Само турне, как ожидается, продлится до конца 2024 года. Совокупные продажи билетов на концерты могут превысить $1,4 млрд, превзойдя рекорд, который пока удерживает прощальный тур Элтона Джона.

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Фильм-концерт про мировое турне Тейлор Свифт стал самым прибыльным в истории
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Фильм-концерт про мировое турне Тейлор Свифт стал самым прибыльным в истории

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