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Сын Кадырова, избивший сжигателя Корана, стал Героем Чечни

Сын Кадырова, избивший сжигателя Корана, стал Героем Чечни

Сыну Рамзана Кадырова, 15-летнему Адаму, присвоили звание Героя Чечни. Об этом сообщил депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов в своем телеграм-канале.

«Адам Рамзанович является ярким примером исключительно грамотного, всесторонне образованного и целеустремленного молодого человека. С самых юных лет он проявлял лидерские и организаторские качества, всегда стремился к собственному развитию и никогда не тратил время понапрасну», — говорится в сообщении.

Ранее силовые ведомства Чечни отказались возбуждать дела из-за избиения Кадыровым Никиты Журавеля, которого обвиняют в сожжении Корана.

Как пояснила Baza, дело в отношении Адама Кадырова возбуждать не будут из-за его возраста — юноше 15 лет, а по закону ответственность за подобные действия наступает с 16.

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