Саммит в Гранаде: Азербайджан не участвовал. Но выиграл

970 Просмотров

Саммит в испанской Гранаде завершен. Теоретически премьер-министр Армении Никол Пашинян мог бы радоваться – его встреча с Мишелем, Шольцем и Макроном все же состоялась. И вроде бы даже ему обещали поддержку. Но… «в сухом остатке» итоги саммита себе в актив может записать Азербайджан. На встрече, в которой Ильхам Алиев не участвовал, Пашиняну пришлось ставить подпись под документам, где признается территориальная целостность Азербайджана площадью 86 600 кв.км. Как уже подсчитали эксперты, это не только вместе в Карабахом, но и вместе с анклавами. Указана необходимость делимитации границ, что для премьер-министра Армении уже катастрофа – придётся возвращать Азербайджану территории в приграничье и ещё запрятать поглубже вопли о «вторжении на суверенную территорию Армении».

Более того, глава Евросовета Шарль Мишель пообещал пригласить Алиева и Пашиняна в Брюссель в конце октября. Никоим образом не обозначив участия во встрече Шольца и, главное, Макрона. Что ещё один несомненный политический успех Азербайджана: наша страна возрождает прежний Брюссельский формат и выбивает Францию из числа посредников.

Сказать, что у Азербайджана для этого есть основания – ничего не сказать. Уже во время саммита в Гранаде Макрон опустился до прямой лжи, заявив, будто бы Турция и Азербайджан «отказались» от участия в переговорах – притом что именно Франция приложила все силы, чтобы не допустить участия Турции во встрече в Гранаде, о чем уже напомнил своем заявлении МИД Азербайджана. Ну не царское, не президентское это дело – озвучивать откровенные фейки.

Ладно, если чем-то подобным занимается Пашинян, который за три года пребывания в премьерском кресле так и не понял, что ответственность за свои слова у редактора бульварной газеты и главы правительства разная. Но Макрон? Увы, дружба Армении и Франции не подняла Армению на французский уровень – она опускает Францию на армянский. Причём во всём, вплоть до готовности Париже озвучивать на официальном уровне все бредни армянской пропаганды, чем занималась, в частности, глава МИД Франции Катрин Колонна.

Неудивительно, что по горячим следам саммита представитель президента Азербайджана по особым поручениям, посол Эльчин Амирбеков в интервью французским СМИ заявил, что кредит доверия Азербайджана к Франции в качестве даже потенциального посредника в процессе нормализации отношений с Арменией сегодня равен нулю.

И вот уже коллеги по Евросоюзу старательно «осаживают» Макрона. И это не только звонок канцлера ФРГ Олафа Шольца президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Что происходит за европейскими кулисами, можно только гадать, но на саммите в Гранаде Макрону пришлось давить сквозь зубы, что никаких санкций против Азербайджана не будет.

Наконец, по сути сорвана и идея «амбициозной поддержки» Армении. Да, Пашиняну сказали много приятных слов, но не более того. На помощь «беженцам» из Карабаха выделяются копеечная суммы. Для вполне справедливого возмущения Баку, где были европейские политики на пике гуманитарной катастрофы с миллионом беженцев в Азербайджане, их вполне хватит, для того, чтобы реально изменить ситуацию в Армении – слишком мало. В результате в самой Армении с иронией говорят о «параде обещаний» и обижаются на ЕС, где дальше слов дело не идёт. А подписание Пашиняном документа, где указано территориальная целостность Азербайджана площадью 86 600 кв.км., называют «очередной капитуляцией» и обвиняют «шашлычного варчапета» в том, что он «сдал» Азербайджану «Тигранашен», то есть Кярки.

А это значит, что Азербайджан не просто устроил демарш перед саммитом в Гранаде. Дипломатия и политика Ильхама Алиева оказалась настолько «гроссмейстерской», что Азербайджан выиграл саммит, не участвуя в нем. Азербайджан – не та страна, которую Европа может позволить себе не услышать. Даже если очень хочется пустить по всем микрофонам армянские причитания.

И это главный успех Азербайджана не только на саммите в Гранаде.

Нурани, обозреватель