Джулия Ормонд обвинила Вайнштейна в изнасиловании

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Британская актриса Джулия Ормонд обвинила голливудского продюсера Харви Вайнштейна в изнасиловании и сексуальных побоях. Она обратилась к суд с иском, в котором заявила, что продюсер в своих апартаментах принудил ее к оральному сексу, сообщает Variety со ссылкой на документы, копии которых оказались в распоряжении редакции.

Ответчиками актриса также указала компании CAA, The Walt Disney Company и Miramax. По словам Ормонд, Вайнштейн изнасиловал ее в 1995 году после делового ужина, пригласив в свои апартаменты под предлогом массажа.

После изнасилования Ормонд сообщила о случившемся своим агентам, но те предупредили, чтобы она молчала.

В телефонном интервью изданию актриса отметила, что хочет быть «частью перемен, которые могут сделать Голливуд и другие рабочие места более безопасными от сексуальных насильников», поэтому обратилась с иском в суд.

В свою очередь адвокат продюсера в комментарии изданию опроверг озвученные Ормонд обвинения. С таким же заявлением выступили представители CAA, подчеркнув, что готовы опровергнуть обвинения в суде.

Адвокат актрисы, реагируя на эти комментарии, заявил, что в суде они будут готовы открыть «новые реальные факты».

В публикации отмечается, что Ормонд подала иск в соответствии с Законом о выживших взрослых, который создает окно ретроспективного анализа за пределами срока исковой давности.