«Карабах» победил в гостях шведский «Хеккен» (видео) |
Во Франции исключили введение санкций в отношении Азербайджана |
SOCAR получила от «Лукойла» кредит на сумму $1,5 млрд |
Еврокомиссия склоняет Армению к участию в прокладке энергокабеля из Азербайджана в Румынию |
Полиция Азербайджана взяла под охрану религиозные объекты на освобожденных территориях (видео) |
Анкара осудила антиазербайджанскую резолюцию Европарламента |
Макрон против антиазербайджанских санкций |
Мишель пригласил лидеров Азербайджана и Армении на переговоры в Брюссель |
Росмиротворцы свернули посты в трех районах Карабаха |
Главное Культура

Джулия Ормонд обвинила Вайнштейна в изнасиловании

Джулия Ормонд обвинила Вайнштейна в изнасиловании

Британская актриса Джулия Ормонд обвинила голливудского продюсера Харви Вайнштейна в изнасиловании и сексуальных побоях. Она обратилась к суд с иском, в котором заявила, что продюсер в своих апартаментах принудил ее к оральному сексу, сообщает Variety со ссылкой на документы, копии которых оказались в распоряжении редакции.

Ответчиками актриса также указала компании CAA, The Walt Disney Company и Miramax. По словам Ормонд, Вайнштейн изнасиловал ее в 1995 году после делового ужина, пригласив в свои апартаменты под предлогом массажа.

После изнасилования Ормонд сообщила о случившемся своим агентам, но те предупредили, чтобы она молчала.

В телефонном интервью изданию актриса отметила, что хочет быть «частью перемен, которые могут сделать Голливуд и другие рабочие места более безопасными от сексуальных насильников», поэтому обратилась с иском в суд.

В свою очередь адвокат продюсера в комментарии изданию опроверг озвученные Ормонд обвинения. С таким же заявлением выступили представители CAA, подчеркнув, что готовы опровергнуть обвинения в суде.

Адвокат актрисы, реагируя на эти комментарии, заявил, что в суде они будут готовы открыть «новые реальные факты».

В публикации отмечается, что Ормонд подала иск в соответствии с Законом о выживших взрослых, который создает окно ретроспективного анализа за пределами срока исковой давности.

Теги:
Из этой рубрики
Джулия Ормонд обвинила Вайнштейна в изнасиловании
Культура

Джулия Ормонд обвинила Вайнштейна в изнасиловании

2023/10/06, 01:00
Врачи прооперировали Стивена Кинга
Культура

Врачи прооперировали Стивена Кинга

2023/10/05, 01:00
Азербайджанская актриса получила награду фестиваля в Бишкеке
Культура

Азербайджанская актриса получила награду фестиваля в Бишкеке

2023/10/01, 22:58
Софи Лорен упала и повредила бедро
Культура

Софи Лорен упала и повредила бедро

2023/09/25, 00:52
В Голливуде назревает консенсус между студиями и бастующими сценаристами
Культура

В Голливуде назревает консенсус между студиями и бастующими сценаристами

2023/09/25, 00:31
Уроженец Баку стал автором мемориала Эйзенхауэру в Вашингтоне (фото)
Культура

Уроженец Баку стал автором мемориала Эйзенхауэру в Вашингтоне (фото)

2023/09/24, 20:15
В Азербайджане впервые пройдет чемпионат мира по бальным танцам
Культура

В Азербайджане впервые пройдет чемпионат мира по бальным танцам

2023/09/19, 12:35
Юсиф Эйвазов: Сцена театра устарела
Культура

Юсиф Эйвазов: Сцена театра устарела

2023/09/18, 21:05
Ильхам Алиев поздравил музыкальную общественность Азербайджана
Культура

Ильхам Алиев поздравил музыкальную общественность Азербайджана

2023/09/18, 15:23