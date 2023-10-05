Затулин повторяет «сенсации» АрмСМИ. И «наезжает» на Пескова

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Дни российских миротворцев в Карабахе сочтены — вслед за СМИ Армении об этом заявил Константин Затулин, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками, в интервью радиостанции «Говорит Москва» (главред – Роман Бабаян).

Как уверен Затулин, миротворческому контингенту РФ больше некого охранять. Кроме того, по его словам, наступление Азербайджана «нанесло удар» по позициям России. «Арест Саакяна и Гукасяна, произведённый фактически на глазах у миротворческого контингента России, на мой взгляд, является очень серьёзным укором не только предательской власти в Армении, но и той функции, которую мы взяли на себя — миротворчества в этом регионе», — попытался Затулин «столкнуть лбами» Азербайджан и Россию, после чего «наехал» на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова: «Некоторые официальные деятели России дошли до того, что публично заявляют, что не следует искать никаких виноватых в уходе армян из Нагорного Карабаха — это, дескать, добровольное действие. Это безобразное заявление, которое компрометирует Россию как миротворца».

«Тот факт, что все армяне ушли из Карабаха означает, что к этому моменту они уже перестали верить в то, что их в состоянии защитить наш миротворческий контингент. Очевидно, что при любых раскладах дни нашего контингента в Нагорном Карабахе сочтены, потому что кого, собственно говоря, он будет охранять, если там никого не осталось. Он же не будет следить за правилами уличного движения в городе Степанакерте, который теперь официально азербайджанцы называют Ханкенди. Это просто вопрос времени, причём небольшого времени. Вот что произошло в результате азербайджанского наступления, нанесло удар по нашим позициям в регионе».

Как уверен Затулин, действия Баку «скомпрометировали» Россию как сильную державу. Более того, в его представлении именно Азербайджан виноват в том, что «уже в Грузии заговорили, что надо последовать примеру Азербайджана и таким же образом отвоевать Абхазию с Южной Осетией». И в конце попытался пригрозить Баку непонятно от чьего имени: «Я думаю, что Азербайджан сделал большую ошибку, потому что он переусердствовал и с арестами, и с тем, что таким образом фактически изгнал армян из Нагорного Карабаха. Это будет долго накладываться на образ Азербайджана, на его возможности в мире и так далее, что бы кто ни искал: выгод, нефтепродуктов и всего остального».

Оставим в стороне ироничные вопросы, должны ли мы были спрашивать совета у известного своими проармянскими симпатиями Затулина, проводить ли нам антитеррористическую операцию в Карабахе. Судя по всему, господин Затулин не на шутку разошелся по простой причине: позиции Кремля рушится в Армении. И виноватыми в этом Москва считает именно тех, кто продвигал в России армянские интересы, но не смог эффективно продвигать в Армении – российские. Вот отсюда все дешёвые наскоки на Азербайджан. Который завтра обвинят в глобальном потеплении, разрушении Помпеи и падении Рима.

Отдел политики Minval.az