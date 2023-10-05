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Европарламент призвал ЕС к санкциям против Баку

Европарламент призвал ЕС к санкциям против Баку

Европарламент «пробил очередное дно» — он принял юридически необязывающую резолюцию с призывом к санкциям ЕС против Азербайджана. Кроме того, Европарламент призвал ЕС представить Армении «амбициозную программу сотрудничества».

Это уже не первый антиазербайджанский документ, появившиеся из недр Европарламента. Ещё в 2015-м году президент Азербайджана Ильхам Алиев дал исчерпывающую оценку подобному бумаготворчеству евродепутатов. Напомнив о роли «армянского лобби» в их принятии, президент Азербайджана отметил: «…Было бы неплохо, если соответствующие правоохранительные органы Европы расследовали бы тайные связи между некоторыми членами Европейского парламента и армянскими лоббистами». Это, напомним, было сказано за несколько лет до коррупционного скандала вокруг Евы Кайли. Также глава государства констатировал, что, «к сожалению, сегодня на европейском пространстве, в частности, в Европейском парламенте, появилась антиазербайджанская группировка. Эта группировка пытается сделать все возможное, чтобы подорвать авторитет Азербайджана и запятнать его имидж. Для нас, для меня, как президента, эта принятая Европейским парламентом резолюция – не более, чем клочок бумаги». Уже после 44-дневной войны, принимая делегацию Европарламента во главе с председателем комитета по международным делам Дэвидом Макалистером, Ильхам Алиев отметил: «По существу, Европейский парламент гораздо более агрессивен в отношении Азербайджана, чем парламент Армении. Порой кажется, что эти резолюции принимает парламент Армении или, возможно, некоторые армянские лоббистские группы имеют определенное влияние на них. Иначе очень трудно это понять».

От себя добавим: во-первых, Азербайджан не входит в сферу ответственности Европарламента. Да и в самом ЕС его резолюции не носят обязывающего характера. Более того, появилась эта бумажка уже после серии утечек, что ЕС никоим образом не рассматривает санкции против Азербайджана. Что неудивительно. Дело не только в том, что сегодня Европе нужно решать проблемы своей энергетической безопасности и пробиваться в Центральную Азию, а проделать всё это без чётких позиций в Азербайджане вряд ли возможно. Просто… за что именно Европарламент решил наказывать Азербайджан? За борьбу с терроризмом? За уважение суверенитета и признанных границ? Наконец, за выполнение подписанного ещё в ноябре 2020 г. Трёхстороннего заявления? Может, по логике евродепутатов, Испания имеет право пресекать сепаратизм в Каталонии или Стране Басков, Франция вообще считает себя вправе высадить войска где-то в африканском Сахеле и «раскатать танками» движение туарегов за создание своего государства «Азавад», а вот Азербайджан обязан подарить свою территорию Армении? И ради чего – ради пополнения электоральной копилки евродепутатов голосами местных армян? Там не слишком сильно переоценивают собственную значимость?

Тем более не понятно, какую такую «амбициозную поддержку» Армении пытаются протащить авторы этого же документа. Десантировать туда ещё не созданную «европейскую армию»? Направить в помощь миссии евронаблюдателей ещё и депутатов Европарламента – пусть покатаются по армянским дорогам и поглазеют в бинокль? Или просто дать денег, которые в Армении будут благополучно разворованы в местных коррупционных схемах? Наконец, предлагают ли евродепутаты взять Армению на содержание уже сейчас или все же готовы подождать, пока она созреет до выхода из ОДКБ и ЕАЭС? И как вообще можно было выносить на голосование такую несуразицу?

Воздержимся от вопросов, на кого ещё, кроме армянских лоббистов, работают авторы этой скандальной резолюции. Просто, даже отрабатывать гонорары можно как-то чуть-чуть солиднее.

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