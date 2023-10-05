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Раиси против Зангезурского коридора

Раиси против Зангезурского коридора

Присутствие сил НАТО в регионе Южного Кавказа неприемлемо для Ирана.

С таким заявлением выступил президент Ирана Ибрахим Раиси в ходе встреч с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном и представителем президента Азербайджана по особым поручениям Халафом Халафовым, передает ТАСС.

«Зангезурский коридор является районом присутствия сил НАТО на Южном Кавказе, что представляет угрозу национальной безопасности стран региона. Исламская Республика решительно выступает против этого», – сказал Раиси в ходе переговоров и с Григоряном, и с Халафовым.

Представители Армении и Азербайджана, отмечает агентство, со своей стороны представили главе иранского Кабмина подробные отчеты о текущей ситуации в регионе.

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