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Главное Культура

Врачи прооперировали Стивена Кинга

Врачи прооперировали Стивена Кинга

76-летний американский писатель Стивен Кинг перенес операцию на правой ноге. Об этом он сообщил в социальной сети X (Twitter).

«Мне сделали операцию по замене тазобедренного сустава. Моя правая [нога], раздавленная летом 1999 года в аварии, наконец-то отказала», – написал он.

Кинг получил многочисленные травмы и переломы летом 1999 года во время прогулки, когда на него совершил наезд водитель фургона Брайан Смит. Об этой аварии писатель позже упоминал в книге «Как писать книги: автобиографические мемуары о ремесле».

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