МИД Азербайджана напомнил Франции о преступлениях против азербайджанцев |
Амирбеков ждет от Еревана гарантий по Зангезурскому коридору |
Амирбеков призвал к возобновлению мирных переговоров между Баку и Ереваном |
98 армян хотят присоединиться к процессу реинтеграции (обновлено) |
Зеленский поблагодарил президента Алиева |
Халафов обсудил с президентом Ирана отношения между странами |
Челик: Это неприемлемо для президента Азербайджана |
Немецкая газета раскрыла французские намерения |
Кремль подтвердил проведение секретных трехсторонних переговоров по Карабаху |
Главное Политика

Челик: Мы ценим решение президента Азербайджана об отказе от встречи в Гранаде

Челик: Мы ценим решение президента Азербайджана об отказе от встречи в Гранаде

Мы ценим решение президента Азербайджана об отказе от встречи в Гранаде.

С данным заявлением выступил представитель правящей Партии справедливости и развития Турции (AK Parti) Омер Челик.

По его словам, Франция долгое время защищала Армению. “Недопустимо, чтобы Франция участвовала в пятисторонней встрече, а Турция – нет», – отметил Челик.

Он добавил, что Франция ни разу не назвала Армению оккупантом. “Азербайджан уже решил карабахский вопрос”, – сказал Челик.

По его словам, если бы международная общественность хотела мира, она была бы заинтересована в участии Турции во встрече.

Теги:
Из этой рубрики
Раиси против сил НАТО на Южном Кавказе
Политика

Раиси против сил НАТО на Южном Кавказе

2023/10/04, 20:17
МИД Азербайджана напомнил Франции о преступлениях против азербайджанцев
Политика

МИД Азербайджана напомнил Франции о преступлениях против азербайджанцев

2023/10/04, 20:11
Амирбеков ждет от Еревана гарантий по Зангезурскому коридору
Политика

Амирбеков ждет от Еревана гарантий по Зангезурскому коридору

2023/10/04, 19:59
Амирбеков призвал к возобновлению мирных переговоров между Баку и Ереваном
Политика

Амирбеков призвал к возобновлению мирных переговоров между Баку и Ереваном

2023/10/04, 19:40
Зеленский поблагодарил президента Алиева
Политика

Зеленский поблагодарил президента Алиева

2023/10/04, 19:03
Халафов обсудил с президентом Ирана отношения между странами
Политика

Халафов обсудил с президентом Ирана отношения между странами

2023/10/04, 18:40
СМИ: Армения призывает ЕС ввести санкции против Азербайджана, но Венгрия и Румыния блокируют
Политика

СМИ: Армения призывает ЕС ввести санкции против Азербайджана, но Венгрия и Румыния блокируют

2023/10/04, 18:35
Челик: Это неприемлемо для президента Азербайджана
Политика

Челик: Это неприемлемо для президента Азербайджана

2023/10/04, 18:31
В Турции упрекнули Францию за очередную дипломатическую ошибку
Политика

В Турции упрекнули Францию за очередную дипломатическую ошибку

2023/10/04, 18:28