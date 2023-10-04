Челик: Мы ценим решение президента Азербайджана об отказе от встречи в Гранаде

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Мы ценим решение президента Азербайджана об отказе от встречи в Гранаде.

С данным заявлением выступил представитель правящей Партии справедливости и развития Турции (AK Parti) Омер Челик.

По его словам, Франция долгое время защищала Армению. “Недопустимо, чтобы Франция участвовала в пятисторонней встрече, а Турция – нет», – отметил Челик.

Он добавил, что Франция ни разу не назвала Армению оккупантом. “Азербайджан уже решил карабахский вопрос”, – сказал Челик.

По его словам, если бы международная общественность хотела мира, она была бы заинтересована в участии Турции во встрече.