Диписточник «Минвала»: Франция сорвала встречу в Гранаде, Алиев не поехал в Испанию

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Намеченная на 5 октября в Гранаде встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна при участии президента Евросоюза Шарля Мишеля, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона отменена. Об этом Minval.az стало известно из заслуживающих доверия источников.

Как уточняется, Азербайджан настаивал на участии во встрече Турции. Однако официальную Анкару до переговоров не допустили, и особенно усердствовали в этом вопросе Франция и Германия.

Более того, последние заявления Армении, Франции, Германии и, наконец, Шарля Мишеля ясно дали понять, что на этой платформе царит антиазербайджанская атмосфера. Заявления министра иностранных дел Франции во время ее визита в Армению показали, что эта страна занимает очень жесткую, почти враждебную позицию по отношению к Азербайджану.

Прозвучавшие в ходе вояжа Катрин Колонна в Армению заявления и замечания разрушили последние иллюзии по поводу «важности» встречи в Гранаде. На таком фоне Азербайджан отказался от этой встречи. Президент Ильхам Алиев в Гранаду не летит. Источник говорит, «Азербайджан не видит смысла для участия в этом формате. Почему проблемы региона должны обсуждать страны, далекие от нашего региона?».

Если в повестке дня будет прежний трехсторонний формат ЕС-Азербайджан-Армения, Азербайджан может принять в нем участие. Однако любой формат, в котором участвует Франция, для нашей страны неприемлем. Азербайджан не будет участвовать в переговорах на платформе, где представлена Франция.