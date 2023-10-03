Из Парижа в преддверии Олимпиады изгоняют бездомных

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Готовясь к проведению Олимпиады, местные власти во Франции каждую неделю перевозят из столицы в другие части страны от 50 до 150 человек, сообщает CNN.

«Власти сообщают мигрантам через мегафон, что они могут сесть в один из автобусов, чтобы отправиться в Марсель или Бордо, где их разместят. Тем, кто хочет остаться в столице, нужно показать, что у них есть долгосрочный трудовой контракт», – говорится в статье.

В то время как власти обещают людям постоянное жилье, провинциальные администрации утверждают, что приезжим «ничего не гарантировано».