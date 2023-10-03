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Франция согласилась поставлять военную технику Армении

Франция согласилась поставлять военную технику Армении

Париж дал согласие на заключение в будущем договора с Ереваном, который позволит предоставить Армении военную технику. Об этом глава МИД Франции Катрин Колонна заявила на пресс-конференции с армянским коллегой Араратом Мирзояном.

«Франция дала свое согласие на подписание в будущем соглашения, которое даст возможность предоставить военную технику Армении, чтобы она могла обеспечивать свою безопасность. Более подробно об этом я говорить пока не могу», – отметила Колонна.

Глава МИД Франции также сообщила, что официально обратилась к главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю с предложением расширить гражданскую миссию ЕС в Армении и укрепить ее мандат. Она предложила включить Армению в механизм гражданской защиты, к которому присоединяется Молдова.

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