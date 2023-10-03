Затулин недоволен ратификацией Римского статута Арменией

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Решение правительства Армении ратифицировать Римский статут является недружественным шагом, однако Ереван последовательно идет этим курсом, заявил NEWS.ru первый замглавы думского комитета по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

По его словам, формально армянская сторона запретила въезд в страну президенту России Владимиру Путину, что само по себе оскорбительно.

«Были предупреждения с обеих сторон. Армянская сторона пыталась преуменьшить значение этой ратификации, что якобы это не направлено против Путина и России, мы в свою очередь этим не удовлетворились и заявляли о том, что это вызов. Я думаю, что на самом деле в Армении не могут не понимать, что, идя по этому пути, это означает форму запрета на въезд для президента России. В этом смысле правительство Армении последовательно идет этим курсом», — сказал Затулин.

Российский парламентарий напомнил, что в прошлом году Ереван «потренировался» на депутатах Госдумы и общественно-политических деятелях и запретил въезд ему, главному редактору RT Маргарите Симоньян и журналисту и издателю Араму Габрелянову.

«Понятно, что президенту запретить въезд нельзя, решили в такой форме создать неопределенность и сомнение. Я не думаю, что президент России рвался в ближайшем будущем посетить Армению. Само по себе это конечно оскорбительно. Это будет создавать контекст, как и другие заявления правительства Армении, касающиеся уже вопросов общественно-политических и прочих», — добавил Затулин