Затулин недоволен ратификацией Римского статута Арменией

Решение правительства Армении ратифицировать Римский статут является недружественным шагом, однако Ереван последовательно идет этим курсом, заявил NEWS.ru первый замглавы думского комитета по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
По его словам, формально армянская сторона запретила въезд в страну президенту России Владимиру Путину, что само по себе оскорбительно.
«Были предупреждения с обеих сторон. Армянская сторона пыталась преуменьшить значение этой ратификации, что якобы это не направлено против Путина и России, мы в свою очередь этим не удовлетворились и заявляли о том, что это вызов. Я думаю, что на самом деле в Армении не могут не понимать, что, идя по этому пути, это означает форму запрета на въезд для президента России. В этом смысле правительство Армении последовательно идет этим курсом», — сказал Затулин.
Российский парламентарий напомнил, что в прошлом году Ереван «потренировался» на депутатах Госдумы и общественно-политических деятелях и запретил въезд ему, главному редактору RT Маргарите Симоньян и журналисту и издателю Араму Габрелянову.
«Понятно, что президенту запретить въезд нельзя, решили в такой форме создать неопределенность и сомнение. Я не думаю, что президент России рвался в ближайшем будущем посетить Армению. Само по себе это конечно оскорбительно. Это будет создавать контекст, как и другие заявления правительства Армении, касающиеся уже вопросов общественно-политических и прочих», — добавил Затулин