Пелоси и 75 конгрессменов США призывают к санкциям против Азербайджана

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Армянские лоббисты продолжают играть в старый балаган, не замечая, как изменились декорации.

Нэнси Пелоси и 75 конгрессменов США обратились к Байдену с призывом ввести санкции в отношении Азербайджана. По версии армянских лоббистов, несмотря на все предупреждения о «геноциде», угрожающем населению «Нагорного Карабаха» (здесь и далее кавычки наши — Ред.), происходит гуманитарная катастрофа, которую можно было предотвратить. В связи с чем друзья Армении предлагают президенту США реализовать 907-ю поправку к Закону о поддержке свободы, которая запрещает правительству США оказывать военную помощь Азербайджану, подвергнуть азербайджанских чиновников персональным санкциям, а также принять меры по обеспечению безопасной эвакуации населения Нагорного Карабаха в Армению, включая размещение международных наблюдателей в Лачинском коридоре, и иметь прямые контакты с Азербайджаном, чтобы обеспечить… амнистию «властям Нагорного Карабаха».

Напомним авторам воззвания, что миф о «геноциде» и « этнических чистках» отказался поддержать Госдепартамент США.

Рассчитывать при таком раскладе на реальное введение санкций – верх самонадеянности. Страшилки о «гуманитарной катастрофе» с треском лопнули на экстренном заседании Совбеза ООН. Более того, есть отчёт миссии ООН, которая не зафиксировала в Карабахе ни «этнических чисток», ни признаков гуманитарной катастрофы, ни даже повреждения гражданской инфраструктуры.

Тем более смешно и нелепо звучит вопли о «международных наблюдателях» на Лачинской дороге после того, как росмиротворцы сопроводили последний автобус с желающими уехать. Но попытка «отмазать» главарей хунта – это уже не смешно. Вынуждены разъяснить: никто не отменял ответственности за военные преступления и преступления против человечности, включая реальные этнические чистки и ракетные удары по жилым кварталам азербайджанских городов. Тем более есть ответственность за терроризм.

Если госпоже Пелоси и остальным подписантам хочется выглядеть клоунами – это их выбор. Но крышевать террористов – тут уже другая степень политической опасности.

Понятно, что Нэнси Пелоси и ее последователем надо отрабатывать долги перед армянской тусовкой. Но даже в таком случае надо знать меру.

Отдел политики Minval.az