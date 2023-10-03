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Армянская дипломатия пробила очередное дно

Армянская дипломатия пробила очередное дно

Публикация отчета миссии ООН, где опровергаются измышления армянского агитпропа об «этнических чистках» в Карабахе, не на шутку разочаровала армянскую дипломатию.

Посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян заявил, что миссия ООН, посетившая Карабаха и опровергнувшая наличие каких-либо этнических чисток в регионе, оказывается, дискредитирует ООН как институт. По его словам, «так называемая миссия ООН сделала все, чтобы узаконить этнические чистки» и он «с нетерпением ждет расследования ООН деятельности этих представителей».

Судя по всему, ОСОЛ по особым поручениям Эдмон Марукян так и не уяснил для себя, что ООН — это не филиал Армянского национального комитета Америки, и если этнических чисток нет, то миссия ООН подтвердить их не сможет. Более того, на очереди у армянской дипломатии новое разочарование: как уже рассказывал Minval, Госдепартамент США вынужден был признать, что доказательств «этнических чисток» в Карабахе нет.

И хотя об этом в дипломатии не принято говорить вслух, Армению в последние дни и недели слишком часто ловят на фейках, чтобы это прошло совсем уж без последствий.

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