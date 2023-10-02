Мы передадим детям и внукам целостную страну

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Сейчас, когда уже почти завершилась добровольная репатриация из территории нашего израненного Карабаха в Армению носителей паспортов этой соседней страны, можно начать осторожно подводить предварительные итоги той лавины событий, которая совершенно неожиданно обрушилась на всех нас.

С самого начала хотелось бы отметить, что та скорость, с которой, начиная с 19 сентября, стремительно развивались события и с какой на наши смартфоны, не зная остановки, поступали новости (от чего аккумуляторы начинали «садиться» быстрее обычного), оставили далеко позади себя наши эмоции, которые просто не поспевали внутри нас «переварить» все эти события и дать нам возрадоваться каждой новости. Наши чувства, которые в прошлом могли долго пылать в ликовании по поводу, допустим, уничтожения одной отдельно взятой вражеской позиции и установления контроля над единичной высотой или холмом, не успевали в этот раз угнаться за поступавшими почти каждую минуту сообщениями, на переживание которых в другое время у нас уходило бы несколько дней. А тут вдруг такой аваланш событий! Да еще каких! Возможно, нам потребуется еще какое-то время для полного «переваривания» внутри нас и оценки уже на холодную голову всего, что произошло за эти 12 дней. Чувства радости хлынут на нас намного позже. А пока мы все пребываем в состоянии некоего эмоционального ступора, глядя на азербайджанские флаги, стремительно водружаемые над Агдере, Ходжавендом, Сарсангом, Аскераном и видя опустевшую центральную площадь в Ханкенди, не понимая при этом, сон ли это или явь.

В Карабахе прекратила существовать проклятая во веки веков «линия соприкосновения». Потеряли свою актуальность карты МО РФ, на которых обозначались зоны, подконтрольные, с одной стороны, ВС Азербайджана, а с другой — формально Российскому миротворческому контингенту, но на деле — остаткам ВС Армении, не выведенным из Азербайджана вопреки условиям Трехстороннего Заявления от 10 ноября 2020 года. Нет больше той камарильи, которая была провозглашена 2 сентября 1991 года, да еще и подкреплена «референдумом» от 10 декабря того же года. Нет больше ни миацума, ни «Арцаха», ни даже тех, кто мог бы сегодня, находясь на территории Азербайджана, продолжать петь старую песню и строить мечты о выводе Карабаха из состава нашего государства. Всё обрушилось неожиданно и, главное, мгновенно, словно карточный домик. Те, кто еще недавно говорили, что «будут биться до конца», «никогда и ни за что», вдруг с такой лёгкостью снялись с насиженных мест и ринулись в Армению, что вызвали удивление у многих из нас. Я должен признаться, что просто не ожидал такой лёгкости. Пришли налегке и ушли налегке, и просидели здесь каких-то 195 лет.

Теперь нет самой проблемы. Вопрос просто отпал. Не сам собой, разумеется, а ценой пролитой крови наших шехидов. Армянское население, несмотря на озвученные многократно правительством Азербайджана заверения о предоставлении ему всех гарантий безопасного проживания на нашей территории и в рамках правового поля нашего государства, приняло осознанное решение переехать жить в страну, паспорта которой имелись в кармане у большинства жителей Карабаха. Это был свободный выбор, без всякого принуждения.

Остатки ВС Армении были выведены из Азербайджана, но остался от них очень неприятный след — заложенные в землю мины в количестве сотен тысяч! И разруха. Но если города и сёла можно отстроить заново и краше прежнего, то мины носят в себе большую опасность и сильно задерживают программы по восстановлению районов, пострадавших от оккупации.

Навсегда перевернулась страница нашей истории, связанная с оккупацией наших земель. Мы вступаем в новую эпоху — и это эра стремительного развития, наращивания нашего национального благосостояния и укрепления безопасности, теперь уже на внешних наших границах. Потому как пуля, мучившая нас внутри нашего тела, вытащена и удалена! Теперь остается сделать так, чтобы никто даже не думал приблизиться к нам.

Сказав это, самое время поздравить бы весь азербайджанский народ с излечением и началом новой страницы нашей истории. Радостно от той мысли, что нам — в смысле, нашему поколению — удалось самим избавить нацию от скверны, не оставив проблему нашим детям и внукам, не передав им весь груз нерешенной проблемы. Во многом проблема эта с первых дней конфликта разрослась и поразила весь организм в силу ошибок, допущенных по неопытности именно нашим поколением в самом начале (еще в 1980-х — начале 1990-х гг.). Поэтому в ответе за избавление нашего народа от этой беды были именно мы, а не наши дети и внуки.

На душе теперь спокойно, что мы передадим подрастающему поколению уже целостную страну, восстановленную, обновленную. И, приняв от нас смену, жить им доведется в счастливой стране без оставленных им в наследие проблем прошлого.

Зухраб Дадашов