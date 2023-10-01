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Кадыров заявил, что здоров, пообещав «уничтожить всех шайтанов» (видео)

Кадыров заявил, что здоров, пообещав «уничтожить всех шайтанов» (видео)

Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» вновь заявил, что «абсолютно здоров».

Говоря о тех, кто распространяет сообщения о его здоровье, он отметил: «Это те люди, которые хотят уничтожить наше государство, народы, религии».

«Я абсолютно здоровый, а они уже ролики показывают, как меня хоронят», — добавил глава Чечни.

В ответ Кадыров пообещал «уничтожить всех шайтанов» и «навести порядок» в Украине, в Польше и других государствах, которые «мешают жить нашим гражданам».

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