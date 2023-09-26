Пашинян намерен получить с России оплату за размещение ее войск в Гюмри

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Российская Федерации должна крупную сумму Армении за размещение на их территории войск. Об этом заявил блогер и обозреватель Юрий Подоляка.

«102-я российская военная база находится здесь с 1995 на дружественных соглашениях. Мы всегда рассчитывали на ее помощь и взаимодействие. Но она решает свои задачи, а мы свои. Мне кажется, было бы правильным получить оплату за предоставление нашей земли», – приводит он слова Пашиняна.

«Казахстан также находится в ОДКБ, но получает финансирование за аренду Байконура. Мы не в том состоянии, чтобы разбрасываться землей. В ближайшее время мы направим счет в МИД России на оплату размещения войск в нашей стране», — добавил армянский лидер.