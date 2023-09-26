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Вашингтон требует от Баку обеспечить защиту террористам

Вашингтон требует от Баку обеспечить защиту террористам

Антиазербайджанская истерия Администрации Байдена набирает обороты.

США «обеспокоены ситуацией в Карабахе после последнего крупномасштабного нападения Азербайджана и считают, что права как армян, покинувших Карабах, так и оставшихся там, должны быть защищены», заявил официальный представитель Госдепа США Мэтью Миллер.

«И для тех, кто желает покинуть Карабах и для тех, кто желает вернуться, должен быть обеспечен безопасный проезд, который будет контролироваться нейтральной, независимой третьей стороной. Азербайджан несет ответственность за защиту гражданского населения и обеспечение гуманного обращения со всеми, включая тех, кого он подозревает в том, что они участники войны», – заключил Миллер.

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