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Главное Культура

Софи Лорен упала и повредила бедро

Софи Лорен упала и повредила бедро

Знаменитая итальянская актриса Софи Лорен была госпитализирована в Женеве и перенесла операцию. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

По информации издания, утром 24 сентября артистка, которой 20 сентября исполнилось 89 лет, упала у себя дома и повредила бедро. Операция прошла успешно, сейчас звезде необходим период покоя с последующей реабилитацией. Ей помогают сыновья Эдоардо и Карло.

В связи с произошедшим актрисе пришлось отложить поездку в Бари 26 сентября. Планировалось, что она получит звание почётного гражданина города и откроет четвёртый ресторан в Италии, носящий её имя. Три других находятся в Милане, Флоренции и аэропорту Фьюмичино.

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