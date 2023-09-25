В Голливуде назревает консенсус между студиями и бастующими сценаристами

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Голливудские студии и сценаристы, устроившие забастовку из-за недовольства уровнем зарплат в начале мая, близки к достижению нового соглашения, но пока не заключили сделку, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ходом обсуждения источники.

Один из собеседников агентства рассказал, что студии согласились нанять определенное количество сценаристов для своих телешоу, и эта цифра будет увеличиваться с увеличением числа серий в сезоне, сказал один из источников. Обе стороны также создали структуру, в рамках которой сценаристы будут получать бонусы за популярные шоу на стриминговых сервисах.

Студии сделали встречное предложение об использовании искусственного интеллекта при написании сценариев, что было главной темой переговоров 23 сентября. Обсуждения продолжатся 24 сентября.

Как рассказал близкий к ситуации источник CNN, киностудии в субботу представили свое «лучшее и окончательное» предложение. По его словам, есть «значительная надежда» на то, что переговоры о прекращении многомесячной забастовки завершатся соглашением в эти выходные.

Переговоры с представителями Гильдии сценаристов Америки (WGA) ведут крупнейшие студии — Warner Bros., Disney, Netflix и Universal. Как отметил собеседник CNN, к полудню субботы глав компаний не было в зале, где проходят обсуждения, что может означать, что почти все основные проблемы были решены.

После достижения соглашения между студиями и представителями Гильдии сценаристов его должны одобрить члены объединения, а также присоединившийся к забастовке в июле Американский профсоюз работников кино, радио и телевидения SAG-AFTRA.