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Главное Культура

Уроженец Баку стал автором мемориала Эйзенхауэру в Вашингтоне (фото)

Уроженец Баку стал автором мемориала Эйзенхауэру в Вашингтоне (фото)

Мемориал легендарному американскому президенту Дуайту Эйзенхауэру в Вашингтоне был построен в 2021 году Сергеем Эйланбековым, который родом из Баку.

Национальный мемориал, расположенный к югу от Национальной аллеи , расположен на площади, похожей на парк, с большими колоннами, обрамляющими сетчатый гобелен, изображающим место высадки в Нормандии , а также скульптурами и барельефами, расположенными в парке. Архитектор Фрэнк Гери спроектировал мемориал, а Сергей Эйланбеков создал бронзовые статуи Эйзенхауэра в различных декорациях, сообщает «Тренд». Художником-гобеленом мемориала был Томас Осинский, а художником-надписью – Николас Уэйт Бенсон.

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