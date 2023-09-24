Коротченко: Пока Затулин годами испускал пар в сторону Абшерона…

1191 Просмотров

Пока Затулин годами дудел из каждого утюга о «братском христианском народе» и испускал пар в сторону Абшеронского полуострова, в Армении произошли исключительно неблагоприятные для интересов России общественно-политические изменения в настроениях властных элит, армянского населения и укрепление режима Пашиняна.

Об этом написал в соцсети Facebook политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Деятельность Затулина на армянском направлении по итоговому показателю оказалась полностью проваленной. Зато есть успехи Затулина в проведении теннисных турниров. Еще есть квартира в стране-члене НАТО. А больше ничего нет», – добавил эксперт.