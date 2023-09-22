Армяне совершают поджоги в Ханкенди (видео)

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После успешного завершения антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных в Карабахском экономическом районе, проводятся наблюдения с полным контролем над всей территорией.

Согласно информации пресс-службы МВД, сотрудниками МВД и министерства обороны принимаются комплексные меры по обеспечению правопорядка в регионе, организована служба с установкой соответствующих постов.

Отмечается, что в основном в городе Ханкенди Азербайджана противоположная сторона умышленно совершает поджоги, осуществляет процесс уничтожения документов, вещественных доказательств, архивов в различных административных зданиях.

Соответствующие государственные структуры Азербайджана полностью контролируют текущую ситуацию в регионе, оказывают гуманитарную помощь нашим гражданам армянского происхождения, рассматривают поступающие обращения.

