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В грузинском парламенте подрались депутаты (видео)

В грузинском парламенте подрались депутаты (видео)

В парламенте Грузии подрались депутаты от парламентского большинства и оппозиции. Народные избранники обвиняли друг друга из-за решения Нацбанка не присоединяться к санкциям против бывшего главного прокурора Отара Парцхаладзе.

Драка произошла между депутатом от оппозиции, лидером партии «Стратегия Агмашенебели» Георгием Вашадзе и представителем правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Ираклием Заркуа, пишет «Спутник».

Депутаты от парламентского большинства обвиняли представителей оппозиции в том, что они американские агенты. Те в свою очередь называли депутатов от «Грузинской мечты» российскими агентами.

Потасовка произошла после того, как Вашадзе был удален из зала заседаний, где оппозиция попыталась прервать выступление министра культуры и спорта Грузии Теи Цулукиани. Вашадзе захотел вернуться в зал, но ему помешала охрана, после чего часть оппозиции попыталась помешать интервью главы правящей партии Ираклия Кобахидзе.

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