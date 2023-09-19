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Ереванцы перед российским посольством оскорбили Путина и Лаврова (обновлено, видео)

Ереванцы перед российским посольством оскорбили Путина и Лаврова (обновлено, видео)

22:06 Участники акции у посольства России в Ереване выкрикивают лозунги: «Россия — враг. Россия — оккупант».

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21:25 У посольства России в Ереване сторонники премьер-министра Армении Никола Пашиняна назвали президента России Владимира Путина «подлым трусом» , а главу МИД РОссии Сергея Лаврова «сукой» из-за ситуации в Карабахе.

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21:13 Перед посольством России ситуация накалилась. Произошли столкновения между протестующими и полицией.

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18:50 Перед посольством России в Армении проходит акция протеста. В Ереване группа протестующих собралась перед зданием посольства, сообщают местные СМИ.

Они скандируют антироссийские лозунги, требуют закрытия посольства, связывая это с антитеррористическими мероприятиями локального характера в Карабахе.

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