Армения вновь выступила против территориальной целостности Азербайджана

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Представитель Армении Арутюн Ванян выразил возражение против предложения Азербайджана включить две пещеры в Карабахе в свой Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом он заявил, выступая на 45-й расширенной сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Эр-Рияде.

Аргументируя несогласие с включением объектов на территории Азербайджана в список, Ванян важно заявил, что якобы «Азербайджан получил пещеры в результате войны 2020 года».

Кроме того, представитель Армении, имея наглость, заявил о «готовности Еревана сотрудничать с ЮНЕСКО» для размещения миссии в Карабахском регионе.