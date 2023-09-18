«Несмотря на препятствия». Эрдоган доволен отношениями с США |
В рейтинге самых могущественных стран мира Азербайджан занял 57-е место (таблицы) |
Иран надеется на возобновление работы посольства Азербайджана |
Армения вновь выступила против территориальной целостности Азербайджана |
Раджабов ответил на провокацию Ароняна |
Азербайджан и Израиль обсудили сотрудничество в области обороны (фото) |
Начался визит вице-адмирала Бекирова в США |
Баку обвинил Ереван в разжигании сепаратизма |
Более 10 тысяч членов армянских НВФ находятся в Азербайджане |
Главное Странности

Армения вновь выступила против территориальной целостности Азербайджана

Армения вновь выступила против территориальной целостности Азербайджана

Представитель Армении Арутюн Ванян выразил возражение против предложения Азербайджана включить две пещеры в Карабахе в свой Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом он заявил, выступая на 45-й расширенной сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Эр-Рияде.

Аргументируя несогласие с включением объектов на территории Азербайджана в список, Ванян важно заявил, что якобы «Азербайджан получил пещеры в результате войны 2020 года».

Кроме того, представитель Армении, имея наглость, заявил о «готовности Еревана сотрудничать с ЮНЕСКО» для размещения миссии в Карабахском регионе.

Теги:
Из этой рубрики
ЮНЕСКО удалило публикацию про азербайджанский народный танец "Яллы"
Странности

ЮНЕСКО удалило публикацию про азербайджанский народный танец «Яллы»

2023/09/18, 21:32
Армения вновь выступила против территориальной целостности Азербайджана
Странности

Армения вновь выступила против территориальной целостности Азербайджана

2023/09/18, 20:30
Акция французских экоактивистов привела к гибели рыб (фото)
Странности

Акция французских экоактивистов привела к гибели рыб (фото)

2023/09/18, 19:40
Женщина в Узбекистане перевозила в легковом авто 25 детей (видео)
Странности

Женщина в Узбекистане перевозила в легковом авто 25 детей (видео)

2023/09/18, 19:06
МККК: Армяне не обеспечивают безопасность конвоев
Странности

МККК: Армяне не обеспечивают безопасность конвоев

2023/09/18, 18:13
Захарова продолжает искажать названия топонимов в Карабахе
Странности

Захарова продолжает искажать названия топонимов в Карабахе

2023/09/18, 17:02
Политтехнологии XI Армии снова в деле: закулисье скандального законопроекта Евгения Фёдорова
Странности

Политтехнологии XI Армии снова в деле: закулисье скандального законопроекта Евгения Фёдорова

2023/09/18, 16:06
Зеленский заявил, что удары по территории России наносятся «не по его приказу»
Странности

Зеленский заявил, что удары по территории России наносятся «не по его приказу»

2023/09/18, 11:18
Раскрыта новая махинация сепаратистов: «Требуют $4 тысячи»
Странности

Раскрыта новая махинация сепаратистов: «Требуют $4 тысячи»

2023/09/18, 11:06